Oğuz Murat Aci’nin ailesi şikayetini geri çekti: Tüm zararlarımız karşılanmıştır

Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği ve Türkiye’nin gündeminde uzun süre yer tutan kazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki hem Timur Cihantimur hem de Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğine dair bir dilekçe sundu. Müştekilerin sunduğu dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

"Benim oğlumun kanını kaça sattılar, çıksın açıklasınlar"

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci "Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim. Ne söylemişsem sözümün arkasındayım. Benim kırmızı çizgim davamdır. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık yok. O insan benim soyadımı taşıyor, utanmadan maddi sıkıntı çektiğini söylemiş, ne sıkıntısı çekmiş. Altında sıfır arabası var. Oğlum hayat sigortası yaptırmış, onu dahi kuruşuna kadar teslim ettim." açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

Mahkeme, Türkiye’ye iadesine ilişkin davada tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek iade sürecini geciktirmiş oldu.