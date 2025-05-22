Oğuz Murat Aci'nin eşi '100 milyon TL' aldı iddiasına sert çıktı

2024 yılının mart ayında, Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil yol kenarına çekilen arızalı ATV'ye çarpmış ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ise olay yerinden kaçtı.

Aci'nin eşi Cihantimur'a olan şikayeti geri çekti

Olayın ardından kaçtıkları ABD'de aylardır tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadelerine karar verilen ikili hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, verdiği dilekçe ile Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Sunulan dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Şükriye Aci iddialara yanıt verdi

Oğuz Murat Aci'nin acılı babası, gelininin davadan vazgeçmesi için 100 milyon TL aldığını iddia etti. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci iddialarla ilgili tv100 muhabiri Sevgim Begüm Yavuz'a konuştu.

Şükriye Aci davadan neden vazgeçtiğini ve yüklü bir tazminat almadığını açıkladı.

"Kayınpederim pazarlık yaptı"

Kayınpederinin iddialarına yanıt veren Şükriye Aci şunları söyledi:

"Kayınpederimin kendi ağzından çıkan laf. Olayın 8. günü kendi avukatına, '1- 2- 3 -4 -5 milyon dolar... Kaç koparabiliyorsan o kadar alacaksın' dediğini de biliyorum. Maalesef çok geç öğrendim. Aslında ilk gün itibariyle bu para pazarlıklarının dönmesi bunların yapılacağı zaten bunlar yapılacaktı. Ben para pazarlığına oturmadım. Ben tamamen avukatlarım aracılığıyla onlar bize ulaştı ve bu şekilde bir anlaşmaya vardım. Çünkü artık çok yoruldum ve çok sıkıldım. Aylardır tek mücadele ediyorum.

"Elimde delillerim var"

Bana açıklaması şu bu arada hepsini de delillendirebilirim. Kendisiyle yüzüne konuştum. Keşke bana da cevap verebilseydi. Algı yapabiliyorlar ama ben bu kadar çirkinleşebileceklerini, bu kadar iftiralar atabileceklerini kendilerini aklamak için tahmin edemedim.

Bunları yapacaklar ama gerekirse hepsini de yayınlatırım. Ama her şeyin bir zamanı var daha fazla bence ileri gitmesinler. Çünkü ben hukuki anlamda da her şeyi kullanacağım."

Vicdanının rahat olduğunu söyleyen acılı kadın, yüklü bir tazminat almadığını da söyledi.

"Vicdanım rahat"

"Ben zaten mesleği olan bir kadınım ve on sekiz yaşımdan beri çalışıyorum. Yine biz evliyken dahi eşimin ailesini hiçbir zaman tamah eden bir insan değildim. O kadar vicdanım şu konuda rahat ki eşim ailesini biliyordu.

Ve benim her zaman destekçimdi. Onlar bu süreci devam ettirip beni tekrar yönetebileceklerini düşündüler. Yönetemedikleri noktada beni karalamaya başladılar. Ben ilk çocukla yalnız başıma evdeyim. Kapımı kimse çalmazken hastalanıp annemin evine hani hastayım çocukla beni idare etsin diye giderken.

"Yüklü miktarda bir tazminat almadım"

Kendi yaptıkları işleri öğrendiğimi bildikleri için ben çocuğummu alıp annemin evine gidip onlara göstermemişim gibi algı yaratmaya başladılar. Daha o zamandan. Yüklü miktarda bir tazminat almadım."