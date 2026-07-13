Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent'le ilgili ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği ile ilgili inceleme genişletildiği ve sanatçı Haluk Levent hakkında yakalama kararı verildiği öne sürüldü. İddiaya göre Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Haluk Levent soruşturması sonrası gözler Oğuzhan Uğur'a çevrildi

Soruşturma kapsamında, dernekle bağlantılı olduğu belirlenen toplam 17 kişi emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Eş zamanlı gerçekleştirilen adres aramalarında dijital materyallerin yanı sıra nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlara el konuldu. Yetkililer, incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Haluk Levent'in gözaltına alınması ve hakkındaki iddialar gündeme oturdu. Sosyal medya üzerinden tepkilerin ardı arkası kesilmezken, Haluk Levent’in deprem dönemlerinde sık sık birlikte hareket ettiği ve Babala TV platformunun kurucusu olan Oğuzhan Uğur, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Oğuzhan Uğur, X platformunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik.”

Uğur açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak. Ancak Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal…

Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. “Güven” dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."