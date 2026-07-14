Oğuzhan Uğur’dan yeni Haluk Levent açıklaması: Kendi adımıza hukuki süreçleri başlatacağız

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği ile yürüttüğü koordinasyon çalışmaları nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Babala TV kurucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, hakkında yapılan yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent hakkında, derneğin yardım faaliyetleri kapsamında toplanan bağışlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmesinin ardından gözler, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri döneminde birlikte koordinasyon sağlayan isimlerden Oğuzhan Uğur’a da tepki gösterilmişti. Uğur dün yaptığı açıklamada “Süreci takip edeceğiz” demişti.

"Hakaretler aldatılma hissimin üzerine çıkamaz"

Uğur'un dünkü açıklaması sosyal medyada bazı kesimler tarafından açıklayıcı ve yeterli bulunmadı.

Eleştirilere tepki gösteren Uğur, "Bana açıkça söven bir ekip var. Eleştiri yapan değil, direkt söven. Baya baya Ahbap’ı destekledikleri tivitlerini silmeyi unutmuşlar. Silin bence. Sonra söversiniz. Zira hiçbir hakaret yaşadığım aldatılma hissinin üzerine çıkamaz" dedi.

Oğuzhan Uğur’un yeni açıklaması şu şekilde:

"Daha net bir açıklama isteniyor anladığım kadarıyla. “Uzatma” diyorlar. O zaman kısa ve net söyleyeyim; Ahbap soruşturmasında duruşumuz nettir. Ortada bir yanlış varsa, bu yanlış herkese olduğu gibi bana ve ekip arkadaşlarıma da yapılmıştır.

Eğer o dönemki mücadelemiz, fayda sağlamak için attığımız adımlar ve yardım çabalarımız suiistimal edilmişse amasız fakatsız bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız ve kendi adımıza hukuki süreçleri başlatacağız.

Elbette benden çok bana güvenen insanların hakkı için mücadele edeceğim. Devlet onaylı bir kurumun hem o onayı hem beni hem de bana güvenen insanları PARA için aldatması söz konusuysa, yaşayacağım duygusal yıkımı ve hayal kırıklığını da göz ardı edip tüm imkanlarımla doğrunun peşinden gideceğim. Hakkımda yapılan yanlış haberler ve acımasız hedef göstermeler ortada… Bana bu sözleri söyleyenler, bu ithamları atanlar dün de vardı yarın da olacak. Ancak bu defa öfkem, şahsıma laf atanlara değil atılmasına sebep olanlar için harlanacak.

"Hak varsa sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Ben de o dönem hem Ahbap’a hem de AFAD’a bağış yaptım. Devlet kurumumuz AFAD için de, yetkili kurumların izni ile faaliyet gösteren AHBAP için de çağrı yaptım. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse miktara bakılmaz “hak” denir mücadele edilir. Edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.

Son olarak. Bana açıkça söven bir ekip var. Eleştiri yapan değil, direkt söven. Baya baya Ahbap’ı destekledikleri tivitlerini silmeyi unutmuşlar. Silin bence. Sonra söversiniz. Zira hiçbir hakaret yaşadığım aldatılma hissinin üzerine çıkamaz."