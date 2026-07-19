Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent'in paralarını nasıl kullandığını bilemem

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Haluk Levent ve Ahbap Derneği açıklaması



Emniyet ifadesinde Haluk Levent dışında AHBAP Derneği'nden kimseyi tanımadığını belirten Uğur, dernekle herhangi bir ilişkisi bulunmadığını ifade etti. Hatırladığı kadarıyla 2018 yılında İzmir'de orman yangınları için düzenlenen ve birçok sanatçının katıldığı organizasyonda herhangi bir ücret almadan sahne aldığını, bunun dışında AHBAP adına başka bir organizasyonda yer almadığını söyledi.

Deprem dönemindeki paylaşımları soruldu



Emniyette Oğuzhan Uğur'a, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'nin faaliyetlerine ilişkin yaptığı paylaşımlar da soruldu.

Uğur, hiçbir kişiden talimat almadığını belirterek yaptığı destek paylaşımlarının yalnızca AHBAP'a yönelik olmadığını, aynı dönemde AFAD ve Kızılay için de paylaşımlarda bulunduklarını ifade etti.

Bağışlarla ilgili değerlendirmesi



AHBAP Derneği'nin çalışmalarında aktif bir görev üstlenmediğini belirten Uğur, diğer kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi yalnızca derneğin IBAN ve iletişim bilgilerini paylaştığını söyledi. Bu süreçte yaptığı paylaşımlar nedeniyle AFAD tarafından teşekkür belgesiyle takdir edildiğini de ifade etti.

Derneğin mali yapısı, toplanan bağış miktarı ve bu bağışların kullanım şekline ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını dile getiren Uğur, kendilerini arayarak bağış yapmak istediğini söyleyen kişilerin aktardığı rakamlar üzerinden AHBAP, AFAD ve Kızılay'a yaklaşık 60 milyon TL bağış yapılmış olabileceğini tahmin ettiklerini, ancak bu rakamların gerçekten bağışa dönüşüp dönüşmediğini bilmediklerini belirtti.

Usulsüzlük iddialarına yanıt verdi



Uğur, AHBAP Derneği'ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına dair herhangi bir şüphe duymadığını ve bugüne kadar herhangi bir usulsüzlüğe tanık olmadığını söyledi. Haluk Levent veya dernekle resmi bir bağlarının bulunmadığını, gelişmeleri kamuoyuna yansıyan haberlerden takip ettiklerini ifade etti.

Villa ve para hareketleriyle ilgili sorular



Soruşturma kapsamında Babala TV hesabından 5 Ocak 2024 tarihinde Emin Altuğ Özkan isimli kişiye gönderilen ve MASAK raporunda yer alan 25 milyon TL ile Çekmeköy Ömerli'deki River Oak Villaları'ndan satın alınan taşınmaz da Uğur'a soruldu.

Uğur, Gain Medya Grubu ile yaklaşık 30 milyon TL tutarında program anlaşması yaptıklarını, ilk ödemenin yüksek yapılmasını talep ettiklerini ve bu gelirle ev ile araç almayı planladıklarını söyledi. Satın alınan evin krediyle alındığını ve kredi ödemelerinin halen devam ettiğini belirtti.

Ayrıca 1 Kasım 2024 tarihinde Oğuzhan ve Tuğrul Uğur'un hesaplarına yatırılan toplam 6,5 milyon TL'nin kısa süre sonra Babala TV'ye "avans iadesi" olarak gönderilmesine ilişkin soruya ise söz konusu paranın ev tadilatı, vergi ödemeleri ve çalışan maaşları için alınan borçlardan oluştuğunu savundu.

Araç ödemesi iddiasına açıklama

Emniyette yöneltilen, aynı gün içinde tek bir araç plakası üzerinden yaklaşık 30 milyon TL'lik para hareketi gerçekleştirildiğine ilişkin soruya da yanıt veren Uğur, işlemlerin araç alımına yönelik ödeme olduğunu belirtti.

İlk transferin isim yanlışlığı nedeniyle iade edildiğini, ikinci denemede de aynı nedenle işlemin gerçekleşmediğini ifade eden Uğur, daha sonra ödemenin doğru bilgilerle tamamlandığını söyledi. Gerçek ödeme tutarının 9 milyon 700 bin TL olduğunu vurgulayan Uğur, transferin üç kez tekrarlanmasının toplamda 30 milyon TL'lik bir işlem yapıldığı anlamına gelmediğini, söz konusu paranın suç teşkil eden bir ödeme olmadığını kaydetti.