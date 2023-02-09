OHAL kararı Meclis’te kabul edildi

ANKARA/EKONOMİ

10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Mecliste kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaraları en hızlı şekilde sarmak ve şehirleri yeniden ihya etmek için olağanüstü hal durumunun hayati bir karar olduğunu belirtti.

10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, OHAL uygulamasıyla yaraların en hızlı şekilde sarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Oktay, OHAL ile acil ve hayati ihtiyaç malzemelerinin karşılanması, afet bölgesinde yıkılma riski olan binaların bulunduğu alanlara girişin sınırlandırılması, tehlike arzeden binaların yıkılması ve zaruri ihtiyaçların dağıtımının düzenlenmesi gibi zorunlu işlerin kolaylıkla ve hızlıca sağlanabileceğini söyledi.

Oktay, mülki idare amirleri, tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi işlerle bu gibi işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamayı doğrudan yapabileceklerini belirterek, depremin yıkıcı etkisi, ağır kış şartları ve doğrudan etkilenen il sayısı ve nüfusa göre sürenin 3 ay olarak belirlendiğini kaydetti. Oktay, geçici barınma ihtiyacının karşılanması için bölgede 100 binin üzerinde çadır kurulduğunu ve 1 milyon 255 bin battaniye gönderildiğini söyledi. Oktay, ilk etapta 1 milyon 100 bin kişilik geçici barınma imkanı oluşturulduğu ve bu kapsamda afet bölgesinden 27 bin 722 vatandaşın tahliye edildiğini belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, OHAL kararının isabetli ve olumlu bir karar olduğunu belirterek, toplumun bekasının esas olduğunu söyledi. Bülbül, OHAL’e karşı çıkmanın ve yaşanan felaketin büyüklüğü dikkate alındığında süresinin uzun olduğunu iddia etmenin doğru bir anlayış olmadığını ifade etti.

CHP ve İYİ Parti 3 sürenin 1 aya çekilmesini istedi.

CHP ve İYİ Parti OHAL’e ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin oylaması öncesinde 3 aylık OHAL süresinin 1 aya indirilmesi için verdikleri önerge reddedildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, depremlerden etkilenen 10 ildeki 3 aylık olağanüstü hal (OHAL) süresinin 1 aya indirilmesi halinde destek vereceklerini belirterek, “İktidar hangi yetkiden yoksun ki OHAL ile yeni yetkiler istemekte” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise iktidarın deprem bölgesine müdahalede beceriksiz bir yönetim sergilediğini belirterek, OHAL’le temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanacağını ifade etti. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, müdahalede geç kalındığını ve binlerce insanını hayatını kaybettiğini belirterek, organizasyon ve koordinasyonsuzlukla karşı karşıya kalındığını söyledi. Oluç, iktidarın elinde yeterince yetki olduğunu, seçimlere gidildiği bir süreçte OHAL kararı alınmasını eleştirdi.