OHAL kararı yarın Meclis’te oylanacak

ANKARA (EKONOMİ)

Deprem felaketinin üzerinden 36 saat geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan olağanüstü hal kararı, bugün 01:00’dan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, OHAL Anayasa'nın 119. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında alındı. OHAL; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 3 ay süreyle uygulanacak.

OHAL Kanunun ilgili maddesi

2935 sayılı OHAL Kanunu’nun 3.maddesi OHAL’in ilan edileceği durumları içeriyor. A bendi tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinden birisinin veya birden fazlasının görülmesi durumunda OHAL ilan edilebileceği hükme bağlanıyor.

Diğer bent ise Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, MGK’nın görüşü alınarak OHAL ilan edilebileceğini öngörüyor

TBMM onayına sunulacak

OHAL kararı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra hemen TBMM onayına sunulacak. TBMM’ye OHAL süresini değiştirme imkanı veren madde, Cumhurbaşkanının istemi üzerine 4’er aylık dönemler halinde sürenin uzatılmasını da öngörüyor. Ancak sürenin kaç kez uzatılacağına ilişkin hüküm maddede yer almıyor.

Meclis OHAL kararını yarın görüşecek

OHAL kararının 9 Şubat Perşembe günü Meclis’te görüşülmesi kararlaştırıldı. Normal şartlarda OHAL kararının Mecliste bugün görüşülmesi planlanmıştı ancak milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle görüşmeler 9 Şubat’ta yapılacak.