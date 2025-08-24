  1. Ekonomim
  3. Okan Tüysüz'den Balıkesir depremi açıklaması: Doğal olmayan 2 durum var
Okan Tüysüz'den Balıkesir depremi açıklaması: Doğal olmayan 2 durum var

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,8, 4,2 ve 4,3 büyüklüğündeki depremlerle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı (Balıkesir) olan saat 21:58’de 4,8 büyüklüğünde, 22:00’de 4,2 büyüklüğünde ve  22:14'te 4,3 büyüklüğünde 3 deprem kaydedildi.

Depremlerin her üçü de 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Doğal olmayan 2 durum var"

Depremin ardından yer bilinci Prof. Dr. Okan Tüysüz, "6,1 depremden sonra 4 binin üzerinde artçı meydana geldi, bunların önemli kısmı 4'ten büyüktü. 4,6 büyüklüğünde deprem en büyüktü, bu akşam yaşananla en büyük artçı depremi yaşamış olduk. Olağan koşullarda artçıların ana depremin bir altına kadar yükselmesi beklenebilir. 5,1'e kadar çıkan artçıların olması doğaldır. Burada doğal olmayan 15 gündür hep artçıların olması ve bunların çok geniş bir alana yayılması. Bu bir araştırma konusu, detaylı bir araştırma ile ortaya konacaktır. Olağan koşullarda kırılan fayın, düşen tarafı kuzeyde olması beklenen artçılar güney tarafta. Fayın uçlarında olması beklenen artçıların geniş bölgeye yayıldığını görüyoruz. Bu bölgenin yeraltı yapısıyla ilgili bir durumu gösteriyor." dedi. 

Tüysüz "Bu bölgede büyük bir deprem beklentisi yok, 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından fayın daha büyük deprem üretmesi beklenmiyor. O nedenle panik yapmamak lazım. Evlerde artçılardan meydana gelmiş hasarlar varsa evlere girilmemesi tavsiye ederim. Artçıların uzun süreceği görünüyor. Panik yapmadan bunların bitmesi beklenmeli." ifadelerini kullandı.

