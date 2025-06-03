Okan Tüysüz'den Muğla depremi açıklaması: 32 misli büyüklükte!

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 02.17 sıralarında meydana gelen deprem İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinde şiddetli şekilde hissedildi.

AFAD'ın açıklamasına göre depremin derinliği 67,91 km olarak kaydedildi.

Depreme ilişkin yer bilimci Okan Tüysüz katıldığı bir yayında açıklamalarda bulundu.

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün açıklamaları şöyle:

"Ege Bölgesi dünyanın en sık deprem üreten bölgelerden bir tanesi. Bölgenin jeolojik yapısı nedeniyle Ege Denizi'nin içerisinde gerek Yunanistan'da bu tür depremleri daha sık yaşıyoruz. Bu sismik hareketlilik milyonlarca yıldır devam eden bir hadise.

"5'e varan artçıların olması mümkün"

Rodos'tan Fethiye'ye doğru bir fay hattı var. Bu hat üzerinde meydana gelen derin bir deprem. Bu derin depremler çok geniş bir alanda hissedilmelerine rağmen yüzeye olan mesafeleri nedeniyle çok geniş bir hasar yaratmıyorlar. Bu deprem de ciddi bir hasar vermeyeceğini düşünüyorum. Özellikle çok eski binalarda hasar vardır. 5'e varan artçıların olması mümkün.

"Ege Denizi daha büyük bir deprem oluşturabilir"

Geçmişe baktığımız zaman Ege Denizi daha büyük bir deprem oluşturabilir. Ancak büyük depremler çok uzun zaman aralıkları ile tekrarlanır. Bu depremin İzmir'i etkilemesi mümkün değil.

"2020'de meydana gelen depremin 32 misli büyüklükteki bir depremdir"

Bugün meydana gelen deprem 2020'de meydana gelen depremin 32 misli büyüklükteki bir depremdir. İzmir'de böyle bir depremin hissedilmesi doğal olmakla beraber hasar yaratması ya da orada başka bir depremi tetiklemesi mümkün görünmüyor."

2020 Ege Depremi

Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nin 23 kilometre açığında 16,54 kilometre derinlikte kırılan fayın neden olduğu 6,6 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 15 saniye sürmüş 117 kişi yaşamını yitirmişti.