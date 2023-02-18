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Oksijen yüklü tanker direğe çarptı

Kütahya'da direğe çarpan oksijen yüklü tankerin sürücüsünün ağır yaralandığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde oksijen yüklü tankerin direğe çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Vedat Ç. (44) yönetimindeki 43 ABM 452 plakalı oksijen yüklü tanker, Çavdarhisar - Gediz Çevre Yolu Emet Kavşağı'nda bulunan yön levhasının direğine çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Vedat Ç, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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