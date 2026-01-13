Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için adli kontrol kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu dahil olmak üzere 6 isim adliyede.

Gözaltına alınan şüpheliler "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" iddialarıyla suçlanıyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilen Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da olduğu 6 kişi sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol kararı

Savcılık ifadelerinin ardından şarkıcı Emel Müftüoğlu ve oyuncu Oktay Kaynarca ev hapsi adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki isim yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilere yönelik ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynarca: Alnım açık, başım dik

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan açıklama geldi. Soruşturma kapsamında ifade vereceğini söyleyen Kaynarca, "Alnım açık, başım dik" dedi. Adli Tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini de belirten Kaynarca, "Yıllarca uyuşturucu ile mücadele ettim. Her türlü yasal operasyonu destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Selen Görgüzel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra "fuhuş" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel, savcılıktaki ifadesinde, tatil için KKTC'ye gittikleri özel uçakta uyuşturucu kullanmadığını ve kimseyi fuhşa teşvik etmediğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın şüphelilerinden Görgüzel'e savcılıktaki ifadesinde, şüpheli Rabia Karaca'yla özel uçakta olan fotoğrafı gösterildi. Görgüzel, Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindiğini, söz konusu tatile kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini belirtti.

"Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir"

Şüpheli Görgüzel, "Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak bu kişiden para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım" dedi.

Uçaktaki kapalı odaya girmediğini, döküm sahası, para ve uyuşturucuyla ilgili sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamadığını ileri süren Görgüzel, "Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım" ifadesini kullandı. Görgüzel ayrıca, uçakta genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce, "Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz" şeklinde kendilerini uyardığını savundu.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da bulunuyor. Mahkeme son olarak tutuklu isimlerin mal varlıklarına el koydu.

Subaşı ve Tilki'nin testleri pozitif çıkmıştı

Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif olarak kayda geçti.