Oktay Saral'ın tepki gösterdiği Hadise’den UNICEF videosu açıklaması

Ünlü şarkıcı Hadise’nin UNICEF için hazırladığı Ramazan temalı yardım videosunda kullandığı ifadeler kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve bazı isimler videodaki sözler nedeniyle Hadise’ye tepki gösterdi.

Hadise, söz konusu videoda Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, “Ramazan paylaşma ve dayanışma ayı. UNICEF en zor durumdaki çocukların her zaman yanında. Çünkü hiçbir çocuk aç kalmamalı. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya, çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor. Bir çocuğun hayatında gerçek bir fark yaratmak için, Ramazan bağışlarınızı UNICEF'e yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hadise’nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede ‘yardıma muhtaç’ ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur” dedi.

Saral açıklamasında, “Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir” ifadelerine yer verdi.

"Bana bir metin iletildi"

Hadise, tepkilerin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

"İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi" diye yazan Hadise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında Türkiye için UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak seçildim. O günden bu yana UNICEF ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için ihtiyaç duyulan alanlarda çok kıymetli çalışmalar yürüttük.

Deprem felaketinden sonra bölgeye gidip çocuklarımızla birebir vakit geçirdim. Düzenlenen eğitimlere, yapılan yardımlara; onların gözlerindeki korkuya ama aynı zamanda umuda yakından tanıklık ettim. O günlerden beri içimde tek bir duygu var: çocuklarımız için daha fazlasını yapabilmek.

İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi. Videonun özeti şuydu: 'Ramazan’da iyiliği birlikte büyütelim.'

Ben bu vatana aşık bir kadınım. Türkiye’nin gerçeklerini bilen, bu gerçekleri görmezden gelmeyen ama her zaman çözümün bir parçası olmak isteyen bir kadınım.

2019 yılında mülteci çocuklara kucak açmamız gerektiğini savunduğumda da niyetim aynıydı. Deprem döneminde hem Türkiye’de hem yurt dışında çocuklarımız için yardım toplarken de niyetim aynıydı. Bugün Ramazan ayında çocuklarımız için destek çağrısı yaparken de aynı yerdeyim.

Türkiye güçlü bir ülke. Devletiyle, milletiyle her zaman vatandaşının yanında olan bir ülke. Ülkemiz, dünyanın her yerine yardımlar götüren, ihtiyaç duyulduğu an herkesin yanında olan bir ülke.

Ülkemizde ve dünyada yardıma ihtiyaç duyan çok çocuğumuz, çok ailemiz var. Devletimizin çabaları, yaptıkları çok kıymetli. Bunun yanında yardım kuruluşlarının; Kızılay, UNICEF, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların destekleri de bir o kadar önemli. Bu kurumlara yapılan bağışların çocukların hayatında gerçek bir fark yarattığının en büyük şahidiyim.

Özellikle 22 yaşımda Eurovision’da ülkemi temsil ettiğim günden bu yana hangi platforma çıktıysam Türkiye’yi gururla savundum. Bundan sonra da savunmaya ve en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğim.

Ramazan ayında hepimizin öfke dolu cümlelerden, düşmanlaştırıcı duygulardan uzak durmasını diliyorum. Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır.

Duam; daha adil bir dünyada, tüm çocukların eşit şartlarda, güvenle ve sevgiyle yaşayabildiği bir gelecekte buluşabilmek."