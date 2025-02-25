Okul bahçesinde başına buz kütlesi düşen öğrenci ağır yaralandı! İşte o an (Video)

Olay, Muş Vali Adil Yazar İlkokulu'nda meydana geldi. 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Muhammed Emir Ekici, teneffüste arkadaşıyla bahçede oynadığı sırada 4 katlı okulun çatısından kopan buz kütlesi başına düştü.

Ekici, burada yapılan ilk tedavisinin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi.

Olay okulun güvenlik kamerasına da yansırken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.