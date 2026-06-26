Okul güvenliğinde yeni dönem: Kameralar emniyet sistemine bağlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT’de katıldığı programda okullardaki güvenlik sistemlerine ilişkin yeni bir uygulamayı duyurdu. Buna göre okullarda bulunan güvenlik kameraları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ağına entegre edilecek.

Yeni sistem sayesinde emniyet birimleri, okul çevresi ve içinde yaşanabilecek güvenlik olaylarını anlık olarak takip edebilecek.

Tekin, bu bilgiyi şöyle aktardı:

“İstanbul, Kahramanmaraş ve Siverek’teki okullarımızda yaşanan olaylarla ilgili süreci gerçekleştirenler en ağır cezayı alacak. İçişleri Bakanlığı ile birlikte güvenlik tedbirleriyle ilgili komisyon toplantıları yapılıyor. Güvenlik açısından risk taşıyan okullarda doğrudan silahlı polis memurunun bulunması, bazı okullarda belirli aralıklarla polis araçlarının devriye gezmesi gibi tedbirlerimiz vardı. Bu yıl yeniden o toplantıları yaptık. Önümüzdeki yıl itibarıyla bu tedbirleri daha da sıkılaştıracak adımlar attık.”

"Her okulun şahsına münhasır güvenlik sistemi olacak"

Tekin, Emniyet birimlerinin okullardaki güvenlikle ilgili gelişmeleri kameralar üzerinden izleyeceği aktarırken de şöyle konuştu:

“Okullarımızdaki kamera sistemini KGYS sistemine entegre ediyoruz. Emniyet birimleri kameralar üzerinden izleyebilecek durumlara gelecekler. Bizim okullarımızın bir kısmı duvarları yüksek, bir kısmı değil. Her okulun şahsına münhasır güvenlik sistemi olacak. Emniyet ile birlikte yürüttüğümüz oyun sitelerindeki davranışları rehberlik desteği mekanizması oluşturulacak.”

KGYS sistemi, 2007 yılında ilk kez uygulamaya girdi. Polis, illerdeki merkezler ve ana merkez üzerinden, yollar, sokaklar, meydanlar ve sisteme dahil bütün bölgelerdeki gelişmeleri anlık olarak izliyor.