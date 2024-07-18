Okul kapısı küçük çocuğun üzerine düştü
Aydın'ın Söke ilçesinde, okul bahçesinde oynayan küçük çocuğun üzerine okul bahçe kapısı düştü.
İHA
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Batı Söke Çimento İlköğretim Okulu bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan küçük bir çocuğun üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle okulun ağır metal araç giriş kapısı devrildi.
Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı çocuğun durumu ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, ilgili makamlar tarafından olayın nasıl meydana geldiği hakkında soruşturma başlatıldı.