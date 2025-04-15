Okul müdürü öğrenciler protestolara katılmasın diye beş gün tatil ilan etti

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre Eyüpsultan Anadolu Lisesi okul müdürü Serkan Akgöl, geçen hafta yaşanan protestoların sürmemesi için, 13 Nisan 2025 Pazar günü 12. sınıf temsilcilerine WhatsApp’tan ses kaydı atarak, “Bir hafta boyunca izinlisiniz okula gelmeyeceksiniz” dedi.

Müdür Akgöl'ün dün sabah okula giden 12. sınıf öğrencilerini de okula almadığı iddia edildi.

Fotoğraf: Serkan Akgöl

Öğrencilerinin protestosuna destek olan öğretmen Hasan Koçali'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla görevden uzaklaştırıldığı da haberde yer aldı.

Görevden uzaklaştırma gerekçesi olarak, öğretmenin protestolara dahil olması, çeşitli araçlarla eylem yapması, okul yönetiminin uyarılarına uymaması gösterildi.

Ne oldu?

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçlarının açıklanmasıyla kamuoyunda “proje okulları” olarak bilinen 30’dan fazla okulda görev yapan 20 binden fazla öğretmenin “norm kadro” gerekçesiyle görev yerleri değiştirildi.

Bunun üzerine sendikalar tercih etmediği okullara öğretmenlerin atanmasına ve 20 binden fazla öğretmenin kadro dışı kalmasına tepki gösterdi. Bu atamaların keyfi yapıldığını söyleyen sendikalar, süreci “siyasi” olarak değerlendirdi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği de konuya ilişkin açıklama yayımladı. “Öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu, mağdur edildiler, siyasi sebeplerle yerlerine başka öğretmenler atandı” gibi ifadelerin asılsız olduğunun belirtildiği açıklamada, “İstanbul’da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır. Yaşanan süreç, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir” denildi.

Yusuf Tekin’den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okullardaki atamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin “Bu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yer değiştirme takvimini erken başlattık” dedi.

“Eğitim kalitesi bizim önceliğimiz”

Bakan Tekin şunları kaydetti:

“İlan ettiğimiz listede yaklaşık 38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80’ninin görev süresi uzatıldı. Diğer yüzde 20 arkadaşımızın görev süresi uzatılmadı. Biz devletiz Milli Eğitim Bakanlığıyız. Okullarımız üzerinden, öğretmenlerimizin üzerinden kendi siyasi çıkarlarını manipüle edecek eylemler içerisine girmesinler.

Arkadaşlar okullarımızda 40 yıldır aynı okulda çalışan arkadaşlarımız var. Yani diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okullarda çalışma hakkı yok mu? yapılan protestoların çoğu politik amaçlı. Bu protestoları sadece manipülasyon amaçlı olarak görüyorum. Eğitimi sıkıntıya sokacak bir eylemin içinde olmayız. Veliler rahat olsun. Bu okullardaki eğitim kalitesi bizim önceliğimiz.”