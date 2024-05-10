Okul müdürünü öldüren öğrencinin sicili kabarık çıktı

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre 17 yaşındaki 12’nci sınıf öğrencisi Y.K’nın okul içindeki disiplin kurallarına aykırı ilk hareketi, Final Akademi Anadolu Lisesi’nden ayrılmasına neden olan suçları değildi. Bu eğitim öğretim yılının başına kadar yine Eyüpsultan’da beş ay önce kapanan bir özel okulda öğrenci olan Y.K buradan Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne geçti. Eylül ayında Y:K.'nın okulda sigara içtiği tespit edildi.

Y.K.'nın aynı gün okul bahçesinde çocukların dinlenmesi için yapılan çardağı ve bahçedeki ağaçları yaktığı öne sürüldü. Y.K., 2 ay sonra da okuldan kendi isteğiyle ayrılarak Eyüpsultan Özel Final Akademi Anadolu Lisesi’ne naklini aldı. Kısa bir süre sonra burada yaptığı davranışlar nedeniyle müdür İbrahim Oktugan’la karşı karşıya geldi.

Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nden atılmadığını, başka bir özel okula ilesinin isteğiyle nakil aldırdığını söyleyen yetkililer, cinayetin işlendiği günlerde Y.K’nın aslında başka bir özel okulda kayıtlı öğrenci olduğunu söyledi.

Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden bazı öğretmen ve öğrenciler, Y.K ile ilgili “Okulumuza, başka özel okuldan nakille geldi. Bahçemizde bulunan çardağı ve ağaçları yaktı. Eylül’de yaşanan bu olayın ardından kasım ayında kendisinin ve ailesinin isteğiyle okulumuzdan ayrıldı. Bizim okulumuzdan bir öğretmeni de kafasına takmış olabilirdi” dedi.

Bazı öğrenciler ise Y.K’nın uyuşturucu madde kullandığına ilişkin duyumlar aldıklarını iddia etti.