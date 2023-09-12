'Okul öncesine başlama maliyeti 9 bin, liseye 12 bin 500 lira'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda, tatil döneminde eğitim ve öğretimdeki sorunların çözülmediğini söyledi.

Kendilerini arayan veliler ve yerinde yaptıkları incelemelere göre, halen okul kayıtları sırasında ve "yardımcı personel çalıştırılması için" para istendiğini söyleyen Karabıyık, "Burada okul müdürünün, öğretmenin, okul aile birliği başkanının ve velinin suçu yok. Çünkü okullara yeterli bütçe, yeterli personel gitmiyor. Bu sorunlar görmezden gelinmeye devam ediliyor." dedi.

Öğrencilerin beslenmeleri

Devletin eğitim yatırımlarına önem vermemesi durumunda, velinin, vatandaşın eğitim harcaması yükünün arttığını belirten Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002'de yüzde 17,18 iken bu oranın 2023'te yüzde 9,18'e gerilediğini kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, öğrencilerin beslenme sorunları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca dedi ki 'Okul çağındaki çocuklarımızın dengeli ve yeterli beslenmeleri gerekir. Üç ana ve en az iki ara öğün olacak şekilde beslenmeleri uzmanlarca önerilmektedir.' Çok doğru bir şey söyledi. Ama Sayın Bakan keşke bunu milletin bakanı da duysa, keşke bunu ekonomiyi yönetenler de duysa ve bunun gereğini yapsa. Alım gücü geriledi, yoksulluk var. Okulda öğle yemeği var mı acaba? Bırakın yemeği, sağlıklı içecek bir su var mı? Bugün okul kantinlerinde su 5-10 lira. Bir öğrencinin beslenme çantasının günlük maliyeti 50 lira oldu."

"Liseye başlama maliyeti yüzde 486,4 oranında arttı"

Bu yıl okula başlamanın maliyetini, piyasadaki 137 ürünün gerçek fiyatları üzerinden araştırarak ölçmeye çalıştıklarını belirten Karabıyık, "Bu yıl okul öncesine başlayan bir öğrencinin okula başlama maliyeti 9 bin 37 lira. Lisede bu rakam 12 bin 500 liraya çıkıyor. Maliyet artış oranlarına baktığınızda, 2019'a göre 2023'teki yüzdelik artış oranı çok feci. Maaş artışları, maliyetleri karşılamıyor. Çocuğunu okula gönderecek veli, bu tabloda ne yapsın?" dedi.

Karabıyık, 2023'te 2019'a göre lise düzeyinde okula başlama maliyetinin yüzde 486,4 oranında arttığını belirterek, bunun üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini vurguladı.

Deprem bölgesi ve kırsal kesimde eğitime hazır olunmadığını söyleyen Karabıyık, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin maaşlarının yaşam sınırının altında kaldığını belirtti.