Okul önleri yakın markajda! Jandarma 81 ilde göz açtırmadı

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ile kamu düzeninin sağlanması, öğrencilerin güvenliğinin korunması, uyuşturucu ile mücadele ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 23 Mayıs'ta ülke genelinde "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.

Okul ve yurtların çevresi yakın markajda!

15 bin 768 personelin katılımıyla, 7 bin 755 okul ve 618 öğrenci yurdu ile bu alanların yakın çevresindeki sokaklar, metruk binalar, iş yerleri, park ve bahçelerde denetimler yapıldı.

Denetimlerde kayıplar da bulundu

Denetimlerde 239 bin 325 kişiyi sorgulayan ekipler, kayıp 3 yetişkin ve 1 çocuğu ailelerine teslim etti.

Silah ve uyuşturuculara el konuldu

Uygulamalarda, 1855 paket kaçak sigara, 6 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 204 fişek, 1 kilo 53 gram esrar, 41 gram skunk, 249 gram sentetik uyuşturucu, 464 gram kokain, 1 gram eroin, 181 bin 990 kök kenevir ve 14 bin 109 sentetik ecza maddesine el konuldu.

Aranan 903 kişi ve terör bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı

Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 903 kişi ve terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.