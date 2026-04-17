Okul saldırıları sonrası dizilerde değişim: Şiddet sahneleri için revizyon kararı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen silahlı saldırılar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olaylara yönelik tepkiler giderek artıyor. Yaşananlara ilişkin yetkililerden doğrudan bir sorumluluk açıklaması gelmezken, saldırıların nedenleri televizyon dizileri ve bilgisayar oyunlarının etkisi üzerinden tartışılmaya başlandı.

Kahramanmaraş’taki saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybederken, iki olayda toplam 32 kişi yaralandı. Yaşanan saldırıların ardından özellikle televizyon dizileri ve bilgisayar oyunları üzerindeki etkiler gündemin ilk sırasına yerleşti.

Yayın akışından kaldırıldılar

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, saldırılar sonrası suç ve şiddet temalı bazı dizilerin yeni bölümleri yayın akışından çıkarıldı. “Yeraltı”, “Eşref Tek”, “A.B.İ.” ve “Taşacak Bu Deniz” gibi yapımlar için senaryolarda değişikliğe gidilmesi kararı alındı.

Dizilerde şiddet sahneleri azaltılacak

Yapımcılar, tepkilerin büyümesi üzerine harekete geçti. Dizilerdeki silah ve şiddet sahnelerinin azaltılması için senaryolarda revizyona gidileceği, yeni bölümlerin bu doğrultuda yeniden şekillendirileceği öğrenildi.

Şiddet içeriklerine reklam freni

Sadece yapımcılar değil, reklam verenler de geri adım atıyor. Birçok şirket, yaşanan olayların ardından şiddet içerikli yapımlara reklam vermeyi durdurma kararı aldı. Yapı Kredi Kurumsal İletişim’den Sorumlu Direktör Arda Öztaşkın da bu yönde adım atacaklarını açıklayarak, yeni dönemde şiddet içeren dizilerle reklam iş birliği yapılmayacağını duyurdu.