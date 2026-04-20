  3. Okul saldırıları sonrası tehdit paylaşımları | 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Okul saldırıları sonrası tehdit paylaşımları | 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Okul saldırıları sonrası tehdit paylaşımları | 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "okullarda saldırı" içerikli paylaşımlarda bulunulan sosyal medya hesapları hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince araştırma raporlarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, raporlarda adı geçen 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüphelilerden 20'sinin İstanbul dışında olduğu kaydedildi.

