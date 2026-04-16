Okul saldırılarıyla ilgili tehdit paylaşımları yapan 127 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 127 şahsın yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında 1115 URL adresine erişim engeli getirildiği belirtildi.
Ayrıca, halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edildi, 127 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okulsaldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında; 1.115 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edilmiş; 127 şahıs yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir.
Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."