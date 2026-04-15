Okul saldırısı görüntülerini paylaşan 2 kişi gözaltına alındı

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca, okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin getirilen yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlar yapan kişi veya kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, olay anına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilen B.B.İ. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı kaynakları, birçok ilde farklı paylaşımları bulunan kişilerle ilgili tespit çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.