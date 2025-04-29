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Okul servisi evin balkonuna saplandı! Yaralılar var

Çorum'da okul servisinin evin balkonu girdi. Serviste bulunan 2 öğrenci yaralandı.

Haber Merkezi
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Okul servisi evin balkonuna saplandı! Yaralılar var
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Çorum'da okul servisinin bir evin cam balkonuna saplandı. Evin içine kadar girdiği kazada faciadan dönüldü. Kazada 2 öğrenci yaralandı.

Evin içine kadar girdi

Gülabibey Mahallesi Beytepe 8. Sokak'ta seyreden Ş.K. idaresindeki 19 S 0194 plakalı okul servisi, kontrolden çıkıp 1. Cadde'deki apartmanın çevre korkuluklarını devirerek yolla aynı hizada bulunan birinci kat balkonuna çarptı.

Serviste öğrenciler de bulunuyordu

Servisin balkon camlarını ve duvarı kırarak balkona girdiği kazada serviste bulunan öğrenciler S.E.Ö. (17) ile M.A.B. (17) hafif şekilde yaralandı.

Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Freni boşaldığı için kontrolden çıktığı belirtilen araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

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