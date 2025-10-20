  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 'Okul taşıtı' yazılı araçta 35 kilo metamfetamin ele geçirildi
Takip Et

'Okul taşıtı' yazılı araçta 35 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince takip edilen ve üzerinde ‘okul taşıtı' yazan bir minibüste yapılan aramada 35 kilo 820 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Okul taşıtı' yazılı araçta 35 kilo metamfetamin ele geçirildi
Takip Et

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Tuşba ilçesinde bir araçta yapılan aramada 35 kilo 820 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

En uygun sıfır otomobiller | Ekimde satılan en ucuz 10 araç: 1 milyon TL’nin altında 1 model kaldıEn uygun sıfır otomobiller | Ekimde satılan en ucuz 10 araç: 1 milyon TL’nin altında 1 model kaldıOtomotiv
Benzine indirim gelecek mi? İşte 20 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 20 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
James Bond’un 'Skyfall' malikanesi satışa çıktıJames Bond’un 'Skyfall' malikanesi satışa çıktıDünya
Türk şirketine ait uçak inişi sırasında pistten çıkıp denize uçtu: 2 ölüTürk şirketine ait uçak inişi sırasında pistten çıkıp denize uçtu: 2 ölüDünya

 

Gündem
Doha’da tarihi ateşkes: Çin Türkiye'ye teşekkür etti
Doha’da tarihi ateşkes: Çin Türkiye'ye teşekkür etti
Diploma davasında gerginlik: İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı
DİPLOMA DAVASI
Yargıtay Başkanı Kerkez: AYM'nin ihlal kararına tüm kurumlar uymalı
Yargıtay Başkanı Kerkez: AYM'nin ihlal kararına tüm kurumlar uymalı
MHP 81 ilde “Hayırlı günler komşum” ziyaretlerine başlayacak
MHP 81 ilde “Hayırlı günler komşum” ziyaretlerine başlayacak
Özgür Özel'den Kuzey Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a tebrik telefonu
Özgür Özel'den Kuzey Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a tebrik telefonu
Kuzey Kıbrıs'ta seçimi muhalefetin lideri Tufan Erhürman kazandı: Türkiye'den tepkiler ne oldu?
Kuzey Kıbrıs'ta seçimi muhalefetin lideri Tufan Erhürman kazandı: Türkiye'den tepkiler ne oldu?