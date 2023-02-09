Okul tatili 20 Şubat’a kadar uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitime verilen aranın tüm Türkiye’de uzatıldığını açıkladı.
Alınan karara göre okullar 20 Şubat 2023 tarihine kadar kapalı kalacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 bin 136 öğretmenden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Bunun yanında 2 bini psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile 5 bin 46’sı da gönüllü olmak üzere toplam 11 bin 182 personel deprem bölgesinde görev alıyor.