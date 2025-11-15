  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Okul yapımı için kazılan temelin yanındaki yol çöktü
Takip Et

Okul yapımı için kazılan temelin yanındaki yol çöktü

Karabük'te okul yapımı için kazılan temelin yanından geçen yol çöktü.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Okul yapımı için kazılan temelin yanındaki yol çöktü
Takip Et

Merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesi Bişkek Caddesi’nde okul yapımı için temel kazısı yapıldı. Temelin kazılmasının ardından inşaat alanının yanından geçen 80 metre uzunluğundaki yol çöktü.

Okul yapımı için kazılan temelin yanındaki yol çöktü - Resim : 1

Mehmet Akif İlkokulu'nun yapılacağı alandaki yolun çökmesinin ardından bölgeye polis, AFAD ve Karabük Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından yarıkların ve çökmelerin oluştuğu yol, iki yönden kapatıldı

Gündem
Ahmet Özer, İmamoğlu'nun anne ve babasını ziyaret etti
Ahmet Özer, İmamoğlu'nun anne ve babasını ziyaret etti
Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı ziyaret etti
Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı ziyaret etti
Ümit Özdağ: Selahattin Demirtaş barış güvercini gibi sunuluyor
Ümit Özdağ: Selahattin Demirtaş barış güvercini gibi sunuluyor
Şehit cenazesinde güldüğü anlar görüntülere yansıyan AK Partili Ayaydın'dan açıklama
Şehit cenazesinde güldüğü anlar görüntülere yansıyan AK Partili Ayaydın'dan açıklama
2 çocuk ve anne hayatını kaybetmişti: Zehirlenme felaketinde ifadeler ortaya çıktı!
Zehirlenme felaketinde ifadeler ortaya çıktı!
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz