Okul zilinin ilahiyle değiştirilmesine tepkisini kayda alan veli yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, Çenesuyu Ortaokulu’nda teneffüs zilinin “Kabe’de hacılar” ilahisiyle değiştirilmesine tepki gösteren veli Soner Akbal, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Akbal, savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Ne oldu?

Veli Soner Akbal, bu uygulama nedeniyle okul müdürüyle tartışma yaşadı.

Okul bahçesinde kayda aldığı videoda "Benim kızım burada 4-C sınıfı öğrencisi. Ramazan'da 'Kabe'de hu der Allah' diye zil sesi yapmışlar. Madem öyle 12 imam orucunda da deyiş yapsınlar" diyen Akbal, devlet memuru olduğu için yorum yapamayacağını söyleyen okul müdürüne, "Bu yaptığın kanunsuzluk, yanlış. Böyle bir parçayı zil sesi yapamazsın. Sen bir eğitimcisin, çocukları böyle zor bir durumda bırakamazsın. Burası Kabe mi ya!" sözleriyle tepki gösterdi.

Akbal'ın, aile ziyareti için bulunduğu İstanbul'da akşam saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı haberini CHP'li Emir duyurdu

Gözaltı haberini CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından duyurdu. Emir paylaşımında, Akbal'ın kaçma şüphesi bulunmadığını ve ifadeye çağrılmış olmasına rağmen gözaltına alınmasını eleştirdi.

Emir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli Derince Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin 'Kabe'de hacılar' ilahisiyle değiştirilmesine, '12 İmamlar orucunda da o zaman deyiş çalsınlar. Burası Kabe mi?' diyerek tepki gösteren veli Soner Akbal, azılı bir suçlu gibi İstanbul'da kayınvalidesinin evinde gözaltına alındı!

Bu neyin kini, bu neyin acelesi?

Bu vatandaşa zaten yarın Kocaeli Emniyet'e gel ifadeni ver denilmiş. Kaçak değil, suçlu değil!

Sizin derdiniz hukuk değil; sizin derdiniz yanlışınızı yüzünüze vuran, sessiz kalmayan her sese "şafak vakti" operasyonuyla gözdağı vermek!

Konuyu takip ediyoruz."