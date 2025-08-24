Okula dönüş heyecanı yerini endişeye bıraktı: Kırtasiyede kimyasal tehlike

Uzmanlar, bazı kırtasiye malzemelerinde kullanılan fitalat, benzen, azo boyalar ve ağır metallerin çocukların sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Kemal Oskay, okul araç ve gereçlerinin kaliteli ve güvenli olmasının çocuk sağlığı açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Oskay, üretim maliyetini düşürmek amacıyla kırtasiye ürünlerinde sıkça kullanılan kimyasallara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Üretim maliyetini düşürmek amacıyla kırtasiye malzemelerinde fitalat, benzen, azo boyalar ve bazı ağır metallerin kullanımı yaygınlaştı. Bu durum ciddi bir kimyasal risk doğuruyor. Boya ve kokuların uzun süreli muhafazası için kullanılan toksik maddeler tükürük ve ter yoluyla vücuda geçerse endokrin sistemine ve karaciğere zarar verir.”

Kansere ve karaciğer hastalıklarına yol açabilir

Cumhuriyet'in aktardığına göre sentetik elyafların renklendirilmesinde kullanılan maddelerin uzun süreli temas halinde bazı kanser türlerine ve karaciğer hastalıklarına yol açabileceğini belirten Oskay, velilere şu uyarılarda bulundu:

“Veliler, okul araç ve gereçleri satın alırken yapımında azo boyalı ve ağır metallerin kullanıldığı kokulu ve boyalı ürünlerden kaçınmalıdır. Yapıştırıcı alırken ise içerisinde uçucu madde olan yapıştırıcılar tercih edilmemelidir.”

Eşitsizlik raflardan başlıyor

Ekonomik eşitsizliğin kırtasiye alışverişine de yansıdığını belirten uzmanlar, dar gelirli ailelerin en ucuz ürünlere yönelmek zorunda kaldığını, bunun da hem sağlık risklerini hem de eğitimde fırsat eşitsizliğini artırdığını ifade etti.