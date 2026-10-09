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"Okula saldırı düzenleyeceğim" diyen 17 yaşındaki çocuk hakkında işlem başlatıldı

İstanbul Başakşehir’de okula saldırı düzenleyeceği yönünde ses kaydı paylaşan 17 yaşındaki çocuk hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan işlem başlatıldı.

Haber Merkezi
İHA
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"Okula saldırı düzenleyeceğim" diyen 17 yaşındaki çocuk hakkında işlem başlatıldı
Temsili
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında ilçedeki bir okula saldırı düzenleneceğine ilişkin ses kaydı paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, ses kaydını paylaştığı belirtilen 17 yaşındaki S.K. hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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