Okulda cıva zehirlenmesi: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır’da bir ortaokulda cıva zehirlenmesi şüphesiyle birçok öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır’da bir ortaokulda cıva zehirlenmesi şüphesiyle panik anları yaşandı. Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan İnönü Ortaokulu'ndaki 7'nci sınıfta meydana geldi. İddiaya göre; bir öğrencinin dışarıdan sınıfa getirdiği cıva yere döküldü. Bir süre sonra bazı öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu. Öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.