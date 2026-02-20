Okulda cıva zehirlenmesi: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’da bir ortaokulda cıva zehirlenmesi şüphesiyle panik anları yaşandı. Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan İnönü Ortaokulu'ndaki 7'nci sınıfta meydana geldi. İddiaya göre; bir öğrencinin dışarıdan sınıfa getirdiği cıva yere döküldü. Bir süre sonra bazı öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu. Öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.