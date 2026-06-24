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Okulda dağıtılan tavuklu pilav, 84’ü öğrenci 98 kişiyi hastanelik etti

Kütahya'da bir ortaokulda düzenlenen etkinlikte dağıtılan tavuklu pilav yiyen 84’ü öğrenci 98 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi
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Okulda dağıtılan tavuklu pilav, 84’ü öğrenci 98 kişiyi hastanelik etti
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Meydan Mahallesi’ndeki Şule Mete Tetik Ortaokulu’nda gençlik şöleni yapıldı. Şölende öğrenci ve velilerine tavuk, pilav, ayran dağıtıldı. Etkinliğin ardından bazı öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Okulda dağıtılan tavuklu pilav, 84’ü öğrenci 98 kişiyi hastanelik etti - Resim : 1

Rahatsızlanan öğrenciler ile velileri kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Etkinliğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların 84’ünün öğrenci, 14’ünün ise öğrenci velisi olduğu belirtildi. Öğrenci ve velilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.