  3. Okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 26 çocuk hastaneye sevk edildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ortaokulda 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, müdahaleleri yapıldı.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şehit Sabri Acem Ortaokulu kantininden bugün yöreye özgü patatesli sıkma yiyen öğrenciler rahatsızlandı.

Zehirlenme şüphesiyle idareciler, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Okula gönderilen ambulanslarla, rahatsızlanan 26 öğrenci ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Gerekli müdahaleleri yapılan, hayati bir riski bulunmadığı belirtilen öğrencilerin tamamı daha sonra taburcu oldu.

Olayla ilgili tarım, milli eğitim ve belediyeden görevlilerin okulun kantininde inceleme yaptığı ve numuneler aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

