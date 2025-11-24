  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Okulda öğle yemeği yiyen 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Okulda öğle yemeği yiyen 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir ortaokulda öğle yemeğinde verilen şinitzel ve makarnayı yiyen 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Okulda öğle yemeği yiyen 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Olay, Orhangazi ilçesi Sölüz Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, 20 öğrenci, öğle arasında verilen şinitzel ve makarnayı yedikten mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı.

Durumu fark eden okul yönetimi ve velilerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik’teki hastanelere sevk edildi.

Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemeklerden numune alındığı ve konuya ilişkin laboratuvar sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

Parkta oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldıParkta oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldıGündem
2024’ün en iyi kitaplarında ödüller sahiplerini buldu2024’ün en iyi kitaplarında ödüller sahiplerini bulduKültür-Sanat
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi

 

Gündem
Minik Karan’ın ölüm nedeni netleşti: Adli tıpa göre böcek ilacı zehirlenmesi
Minik Karan’ın ölüm nedeni netleşti: Adli tıpa göre böcek ilacı zehirlenmesi
İstanbul dolu yağdı: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbul dolu yağdı: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında hortum (Video)
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında hortum (Video)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'le görüştü
Parkta oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldı
Parkta oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldı
İki sene önce Avrupa'da boy gösteren Adana Demirspor'un tesislerine icra geldi
İki sene önce Avrupa'da boy gösteren Adana Demirspor'un tesislerine icra geldi