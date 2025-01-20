Okulda şampanya patlatan öğretmenler için karar verildi!

İzmir'de bir ortaokulun bahçesinde şampanya patlatan ve okul içerisinde alkol içen öğretmenlerle ilgili soruşturma başlatılmıştı. 6'sı öğretmen 4'ü okul idarecisi olmak üzere 10 eğitimcinin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatmıştı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda geçen sene haziran ayında düzenlenen mezuniyet töreninde kaydedilen skandal görüntüler ortaya çıktı. 'Beden eğitimi öğretmeni' olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntülerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okulda şampanya içtiler

Tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video daha ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Öğretmenlerin okul içerisinde içki içtiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görevden uzaklaştırıldılar

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın ardından görüntüdeki 6'sı öğretmen 4'ü okul idarecisi 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."