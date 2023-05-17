Okullaran zaman kapanacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?
2022-2023 Eğitim yılında ara tatil tamamlandı, sıra yaz tatilinde. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yaz tatili yaklaşıyor. Okullar ne zaman kapanıyor araması sık sık yapılıyor. 2023 karne alma günü ne zaman?
Okullarda ara tatil, genel seçimler derken yaz tatili geldi çattı. Okullarda mulyonlarca öğrenci yaz tatiline hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatili tarihini belirledi.
2022-2023 öğretim yılında ilk ara tatil Kasım ayında, 15 tatil Ocak - Şubat aylarında, ikinci ara tatil Nisan ayında yapıldı.
Bu dönemin son tatili ise yaz tatili, peki 2023 yaz tatili ne zaman başlayacak?
İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri 16 Haziran 2023'te karne alacak ve yaz tatili başlayacak.