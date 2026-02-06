  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı
Takip Et

Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla okullarda ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı
Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla okullarda ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı - Resim : 1

Türkiye, üç yıl önce 6 Şubat’ta saat 04.17'de Pazarcık’ta 7,7; saat 13.24'te ise Elbistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Depremde en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıldönümünde 11 ilde anma törenleri düzenlendi6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıldönümünde 11 ilde anma törenleri düzenlendiGündem
6 Şubat depremlerinin üzerinden üç sene geçti: Davalarda son durum ne?6 Şubat depremlerinin üzerinden üç sene geçti: Davalarda son durum ne?Gündem