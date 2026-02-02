  1. Ekonomim
Okullarda ara tatil sona erdi, İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

Okullarda ikinci dönem başladı, yağmurun da etkisiyle İstanbul'un birçok bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından çocuklar için ders zili çaldı.

İstanbul'da okullarda ara tatilin sona ermesinin ardından, haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

Kent genelindeki trafik yoğunluk oranı 08.00 itibariyle yüzde 74 olarak ölçüldü.

Kozyatağı D-100 Karayolu ve Yenibosna D-100 Karayolu'nda da trafik etkili oldu.

