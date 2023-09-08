Okullarda cep telefonu yasak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı.

Okullarda cep telefonu kullanımıyla ilgili, velileri de ilgilendirecek açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı.

Bakan Tekin, yeni eğitim-öğretim döneminde cep telefonu ve dijital cihaz kullanımına yönelik yeni tedbirleri açıkladı.

Okullarda cep telefonu yasaklandı mı?

Bakan Tekin, "Okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı mı?" sorusuna yanıt verdi.

Tekin, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

Okullarda öğrenciler cep telefonu ile derse giremeyecek. Öğrenciler cep telefonlarını derse girmeden teslim edecek, bazı özel okullarda cep telefonlarını teslim eden öğrenciler son dersten sonra cihazlarını geri alacak.