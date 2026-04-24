Okullarda hangi güvenlik önlemleri alınacak? Bakan Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 2 okulda yaşanan saldırıların ardından okullarda alınacak tedbirlere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bakan Tekin, okul saldırıları ardından Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte ortak değerlendirilen yeni önlemleri karara bağladıklarını söyledi.

Tekin, yaşanan hadiselerin hiçbir yönünün karanlıkta kalmaması için adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Tekin, Kabine Toplantısında, ilgili tüm bakanlıklarla müştereken değerlendirdikleri yeni önlemleri de karara bağladıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"İlk olarak, okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek ele alıyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek, ilgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, dijital dünyanın karanlık alanlarında çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz imkanlarıyla daha yakından izleyip, izleme sonuçlarına göre önlemlerimizi güçlendireceğiz. 2'nci olarak, bakanlıklar arası veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendirecek; okullarımızın çevresinden giriş-çıkış düzenine, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eşgüdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle devreye alıyoruz. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla yürüttüğümüz veri entegrasyonu sürecini bakanlık yönetim sistemimizle bütünleştirerek, yapay zeka destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturacağız. İçişleri Bakanlığı ile yapılacak ortak çalışmalar sonucu okullarda dedektör ve x-ray cihazına kadar birçok konuda önlem alacağız ve güvenliği en üst noktaya çıkarmayı hedefliyoruz."

'Rehberlik kapasitemizi hassas hale getireceğiz'

Tekin, alınacak diğer önlemleri şöyle sıraladı:

"3'ncü olarak, aile ile okul arasındaki irtibatı daha da sağlamlaştırıyoruz. 2 yıl önce başlattığımız 'Veli Randevu Sistemi'ni daha etkin hale getirecek, okul-aile-rehberlik sürecini gündelik eğitim hayatının tamamında daha canlı ve işlevsel olmasını temin edeceğiz. 4’üncü olarak, dijital bağımlılık vb. risklere karşı velilere yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içinde devreye alacağız. 5’inci olarak, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kriz yönetimi, sınıf içi müdahale, erken uyarı işaretleri fark etme ve riskli durumlara doğru tepki verme konularında kapsamlı eğitimlerimize devam edeceğiz. 6'ncı olarak, öğrencilerimiz için psikososyal destek mekanizmalarını daha da güçlendirecek; halihazırda 23 ilimizde pilot olarak yürüttüğümüz 'Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projemizi' genişleterek ülke sathına yaygınlaştıracağız. 7'nci olarak, riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitemizi daha hassas hale getireceğiz. Bütün bakanlıklarımız, kurullarımız ve kurumlarımızla birlikte topyekun mücadele anlayışıyla şiddeti özendiren içeriklere karşı daha güçlü bir takip ve denetim çerçevesi oluşturuyoruz."