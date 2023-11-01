Okullarda müfredat değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Yasa gereği öğretmen atamalarında mülakatın olması gerekiyor.” dedi.

Bakan Tekin, Antalya’da gözaltına alınan öğretmen konusunda, "Öğretmenin bu davranışını nasıl tasvip edebiliriz. Bize çocuklar emanet, ona göre davranmalıyız.” diye konuştu.

Bakan Tekin, “Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Tekin, “Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Aralık ayında müfredatta yapacağımız değişikliği kamuoyuyla paylaşmış olacağız.” dedi.

Tekin: İlkokul, ortaokul ve liselerdeki konularla ilgili, "Bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.” açıklaması yaptı.