Okullarda son ders zili 26 Haziran'da çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 8 Eylül 2025'te başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, ikinci dönemdeki ara tatil ise 16-20 Mart tarihlerinde yapıldı. 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 26 Haziran Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu 26 Haziran'daki son ders zilinin ardından atacak.

Okulların son haftasında öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimleri için çalışma yürüten MEB, "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası Planı" hazırladı.

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi bütüncül yaklaşımla desteklemeyi amaçlayan faaliyet haftasında "erdem-değer-eylem" çerçevesinde planlanan etkinliklerle öğrenciler, eğlenerek öğrenecek.

Velilere külfet çıkarmadan, okulların imkanları dahilinde öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde uygulanması istenen faaliyetlerle, öğrencilere oyun yoluyla öğrenmenin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Öğretmenler mesleki çalışma seminerini çevrim içi yapacak

Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" çevrim içi düzenlenecek.

Yönetici ve öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Mesleki çalışma semineri, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" konularında hazırlanan eğitim içeriklerinden oluşacak.