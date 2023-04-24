Okullarda telafi eğitimi ne zaman? Zorunlu mu?
Kahramanmaraş depremlerinde eğitime verilen ara için bakanlık harekete geçti. Deprem bölgesindeki okullarda 1 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitimi yapılacak. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?
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Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle afet bölgelerinde eğitime verilen ara için 'telafi' programı uygulanacak.
Peki deprem bölgesinde telafi eğitimi ne zaman yapılacak, zorunlu mu?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "16 Haziran itibariyle eğitim öğretim yılına son vereceğiz. 1 Ağustos 1 Eylül tarihinde telafi yapacağız. Telafi programıyla buradaki öğrencilerimizin kayıplarını telafi edeceğiz. Zorunlu değil" dedi.
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