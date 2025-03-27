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Okullarda yemek desteği durduruldu mu? Şişli Belediyesi'nden açıklama geldi

Şişli Belediyesince, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberlere ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Okullarda yemek desteği durduruldu mu? Şişli Belediyesi'nden açıklama geldi
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Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Şişli Belediyesince Milli Eğitime bağlı okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair sosyal medyada haberlerin ve paylaşımların yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Şişli Belediyesi olarak hiçbir okulumuzda yemek dağıtımı yapılmamıştır ancak okul dışında mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteği verilmektedir. Bu uygulama, Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen görevlendirilmeden önce durdurulmuştur. Ertürkmen'in göreve başlamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği yapılmasına başlanması talimatlandırılmıştır. Halkımızın bu tür provokatif haberlere ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz."

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