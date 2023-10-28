Okullardaki her 10 asansörün 7’si tehlikeli

Aydın’ın Işıklı ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş’ın ölmesi büyük infial yarattı. Genç kızın ölümünün ardından, okullardaki ve yurtlardaki asansörlerin ne kadar güvenli olduğu tartışılmaya başlandı…

Yeşil etiket sayısı çok daha az

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, insan ya da yük asansör sistemi olan eğitim kurumu sayısının 2023 yılı itibarıyla 12 bin 43 olduğu belirtildi. Eğitim kurumlarındaki toplam 12 bin 43 asansörden 3 bin 355’inde, asansörün çok tehlikeli olduğuna işaret eden kırmızı etiket bulunuyor. Türkiye genelindeki eğitim kurumlarında bulunan toplam 5 bin 223 asansör de ise “Hafif riske” işaret eden mavi etiket var. Buna göre, eğitim kurumlarındaki asansörlerin yüzde 71’inin yüksek ya da hafif risk taşıdığı raporla ortaya konmuş durumda… Kullanım açısından herhangi bir risk taşıyamayan ve yeşil etiket yapıştırılan eğitim kurumu asansörü sayısı ise raporda, yalnızca 3 bin 884 olarak ifade ediliyor.