Okulların kapanmasıyla dönüşlerde artış yaşandı: Son altı ayda 300 bin Suriyeli ülkesine döndü

Türkiye’de okulların kapanmasıyla birlikte Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşleri hız kazandı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre normal şartlarda günde ortalama bin 300, bin 400 olan sınır kapılarından geçiş sayısı, haziran ortasından itibaren 2 bin 500'e kadar yükseldi.

8 Aralık 2024’te Suriye’de başlayan yeni siyasi sürecin etkisiyle artan dönüşlerde, İsrail-İran arasındaki gerilimin geçici olarak geçişleri yavaşlattığı ancak ateşkesle birlikte hareketliliğin yeniden arttığı belirtildi.

Son altı ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı 300 bini geçti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yetkililer, sınır kapılarının günlük en fazla 3 bin kişilik geçiş kapasitesine sahip olduğunu, kontrollerin personel ve teknik altyapıyla sınırlı yürütüldüğünü ifade etti.

AK Parti kaynakları ise mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriyelilerin de sezon sonunda dönüş yapacaklarını bildirdi. Antalya, Mersin, Burdur ve Isparta’daki seralarda çalışan çok sayıda Suriyeli, tarım sezonunun sona ermesiyle birlikte ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

19 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’de kayıtlı 2 milyon 677 bin Suriyeli bulunuyor.