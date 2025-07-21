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Olağanüstü kurultay toplandı: Memleket Partisi kapanıyor

Memleket Partisi "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayını topladı. Kurultayın ilk gününde, tüzük gereği salt çoğunluk olan 50+1 oranında delege katılımı aranacak.

Haber Merkezi
AA
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Olağanüstü kurultay toplandı: Memleket Partisi kapanıyor
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Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı.

Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik'in başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.

50+1 oranında delege katılımı aranacak

"Kapanma" gündemiyle toplanan olağanüstü kurultayın ilk gününde, tüzük gereği salt çoğunluk olan 50+1 oranında delege katılımı aranacak.

Memleket Partisi Genel Sekreteri Çelik, kurultayın işleyişine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kurultayın birinci gününde yeterli çoğunluk sağlanması halinde oylamaya geçeceğiz. Ancak çoğunluk sağlanmazsa ikinci gün, yeterli delege sayısına bakılmaksızın, hazırunla birlikte kurultayımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Partinin Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven de daha önce yaptığı açıklamada, "Memleket Partisini kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz" çağrısında bulunmuştu.

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