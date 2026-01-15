Olaylı derbi davasında karar: Oosterwolde ve Mert Hakan da dahil 5 kişiye hapis cezası

19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan ve Türk futbolunun gündemine oturan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili davada hüküm açıklandı.

Oosterwolde ve Mert Hakan da ceza aldı

Yargılanan 5 sanık hakkında mahkeme, haksız tahrik hükümlerini uygulayarak kararını verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların “basit yaralama” suçunu işlediğine kanaat getirirken, her bir sanık için 1 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası tayin etti.

Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş da sanık sıfatıyla yer aldı

Ancak verilen ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi. Davada, Fenerbahçe forması giyen Jaden Quinn Oosterwolde ile takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da sanık sıfatıyla yer aldı. Toplam beş kişi, derbi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Hakim, olayların gelişiminde haksız tahrik unsurunun bulunduğunu belirterek cezayı bu kapsamda belirledi. Bu değerlendirme, hem ceza miktarında hem de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında etkili oldu.