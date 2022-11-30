Olaylı maçla ilgili 19 kişi için tutuklama talebi
Göztepe-Altay maçında çıkan olayların ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 19’u tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
İHA
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İzmir’de pazar günü çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisiyle ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken, 19’u tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık 5 şüpheli hakkında da adli kontrol şartlarının uygulanmasını istedi.