Olcay Kılavuz, Devlet Bahçeli'nin danışmanlığı görevinden alındı

MHP Lideri Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada Sinan Ateş cinayetini haberleştiren kurum ve kuruluşları hedef almış ve haklarında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

Bugün ise Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile özel bir görüşme yapmıştı.

"En çok mağdur olan benim"

Kılavuz yakın zamanda HalkTV’ye eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu şerefsizliklerin içerisinde bizim yer bulmamızı çeşitli saldırı, çeşitli ithamlarla bizi bu olaylara çekmek istiyorlar. Bu olaydan en çok üzülen ve en çok mağdur olan kişi benim. Namusum ve şerefimle ülkü ocakları gibi bir kurumda uzun yıllar görev yapmış ve kendisinden sonra ülkü ocakları genel başkanlığı yapmış birisinin böylesi menfur bir saldırıya maruz kalmasına ne rızamız olabilir, ne de içinde olabiliriz, ne de böyle bir şey isteriz. Bu çok korkunç bir şey. Hatta alçakça.”

Sinan Ateş cinayetinde ismi geçmişti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Eşim, 'Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor' demişti" ifadelerini kullanmıştı. Sinan Ateş'in eşinin bu açıklaması siyasi kulislerde büyük yankı uyandırmıştı.

Öte yandan Gazeteci İsmail Saymaz, X Sosyal medya platformu üzerinden Kılavuz'un görevine son verildiğini açıkladı. İşte o paylaşım: